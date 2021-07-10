أسعار العملات اليوم السبت 10-7-2021 فى مصر

كتبت ــ ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 10-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، وسجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف اليورو 18.40 للشراء، 18.55 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.