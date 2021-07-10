اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يوليه 2021 10:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم السبت 10-7-2021 فى مصر

السبت، 10 يوليه 2021 10:30 ص
أسعار العملات اليوم السبت 10-7-2021 فى مصر عملات
كتبت ــ ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار العملات اليوم السبت 10-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، وسجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف اليورو 18.40 للشراء، 18.55 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.40 للشراء، 18.64 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.46 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى،

سعر الدينار الكويتى اليوم

ثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.18 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

 


سعر الدولار

العملات

أسعار الدولار

الريال السعودي

الدينار الكويتي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة