أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم الجمعة

كتبت: سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة الموافق 9-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.45 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.80 ريال سعودي.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم بالبنوك، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنكى"المركزى المصرى، وبنك الأهلى ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل فى "بنك الاستثمار العربى" 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD) 3.75 ريال سعودى يورو (EUR) 4.45 ريال سعودي جنيه استرليني (GBP) 5.18 ريال سعودي دولار كندي (CAD) 3.00 ريال سعودي دولار أسترالي (AUD) 2.80 ريال سعودي . ين ياباني (JPY) 0.03 ريال سعودي جنيه مصري (EGP) 0.24 ريال سعودي درهم إماراتي (AED) 1.02 ريال سعودي دينار بحريني (BHD) 9.95 ريال سعودي دينار كويتي (KWD) 12.46 ريال سعودي 3.75 ريال سعودى4.45 ريال سعودي5.18 ريال سعودي3.00 ريال سعودي2.80 ريال سعودي .0.03 ريال سعودي0.24 ريال سعودي1.02 ريال سعودي9.95 ريال سعودي12.46 ريال سعودي

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 217.17 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: