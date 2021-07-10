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التعليم: متابعة أى صفحات تروج للغش.. وسنتصدى بكل حسم لمن يخل بالامتحانات

السبت، 10 يوليه 2021 08:54 ص
التعليم: متابعة أى صفحات تروج للغش.. وسنتصدى بكل حسم لمن يخل بالامتحانات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة وإبلاغها بصفحات الغش، لضبط أى محاولات غش على جميع الجروبات، مشيرا إلى أن هناك عقوبات رادعة للغشاشين، وسوف نتصدى بكل حسم لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات.

ويؤدى فى العاشرة صباح اليوم السبت 10 يوليو الجارى طلاب الشعبة العلمية، بالثانوية العامة، امتحان اللغة العربية، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 393 ألف طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات فى أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .

 


امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 20212022

جدول امتحانات الثانوية العامة 20202021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد التعديل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 علمي

الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانويه العامه

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