دراسة: مرضى السمنة أكثر عرضة لحصوات المرارة.. طرق صحية للتخلص من الوزن الزائد

كتبت إيناس البنا

يتعرض الشخص ذو مؤشر كتلة الجسم المرتفع (BMI) لخطر متزايد للإصابة بحصوات المرارة وحصى القناة الصفراوية، فالسمنة تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكري والكبد الدهني.

ووجدت دراسة نشرت في المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بحصوات المرارة، خاصة النساء.

ووفقًا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم مستوى أعلى من الكوليسترول في العصارة الصفراوية، وأظهرت بعض الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم وزن أكبر حول الخصر أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة من أولئك الذين يحملون الكثير من الدهون حول الوركين والفخذين.

يُعرّف مؤشر كتلة الجسم (BMI) بأنه الوزن بالكيلوجرام مقسومًا على الطول بالسنتيمتر المربع ، وهو مقياس لدهون الجسم التي تنطبق على البشر ، وتتراوح النتائج من نقص الوزن إلى السمنة.

كيف تخفف من المخاطر؟

وفقًا للخبراء، لا يمكنك التحكم في مشاكل المرارة ، ولكن يمكنك العمل على العوامل التي قد تؤدي إلى هذه المشكلات، تتمثل إحدى الطرق الفعالة في خسارة الكيلوجرامات الزائدة للتخفيف من خطر الإصابة بحصوات المرارة أو حصوات القناة الصفراوية، وفيما يلي بعض الطرق الفعالة التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن على النحو المنصوص عليه من قبل الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS):