تمارين الاستنشاق لمدة 5 دقائق تساعد فى الحفاظ على صحة الأوعية الدموية

ندى سليم

كشفت دراسة صادرة عن جامعة كولورادو، والتي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن ممارسة تمارين القوة لعضلات التنفس لمدة خمس دقائق يوميًا فقط، تقلل من ضغط الدم وتحسن بعض مقاييس صحة الأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة، أن تدريب قوة العضلات بتمارين عالية المقاومة، يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة كبار السن على تجنب أمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة أن نحو 65% من البالغين بالولايات المتحدة من تجاوزت أعمارهم سن الخمسين، يعانون من ارتفاع ضغط الدم مما يعرضهم لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأشار الباحثون، إلى أن هناك الكثير من استراتيجيات نمط الحياة التي نعرف أنها يمكن أن تساعد الناس في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية مع تقدمهم في العمر، ومن بينها ممارسة هذ التمرين داخل المنزل أثناء مشاهدة التليفزيون، حيث يساعد هذا التمرين مرضى الجهاز التنفسي المصابين بأمراض خطيرة على تقوية الحجاب الحاجز وعضلات التنفس.

ويقوم هذا التمرين على الاستنشاق من خلال جهاز محمول باليد يوفر المقاومة، التي تمتص من خلال أنبوب خلفى، حيث أوصى الأطباء بنظام 30 دقيقة في اليوم، والتي يؤدى لتحسين أداء القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون، إن البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 79 عامًا والذين يعانون من ضغط الدم الانقباضي فوق المعدل الطبيعي (120 ملم من الزئبق أو أعلى)، عندما حرصوا على القيام بهذا التمرين عالي المقاومة لمدة 6 أسابيع، ساهم في تراجع مستويات ضغط الدم الانقباضى بمقدار 9 نقاط في المتوسط ​​، وهو انخفاض يحدث ما تم تحقيقه عن طريق المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام في الأسبوع، كما يضاهى هذا التمرين التأثير الذى تحدثه بعض الأنظمة الدوائية لخفض ضغط الدم.

وأكدت الدراسة أنه على الرغم من التوقف عن ممارسة هذا التمرين بعد 6 أسابيع إلا أنه لقى آثار إيجابية في تحسين وظائف الأوعية الدموية البطانية، وقدرة الشرايين على التوسيع بنسبة 45%، بجانب زياد ملحوظ في مستويات أكسيد النيتريك، وهو جزيء أساسي لتوسيع الشرايين ومنع تراكم الترسبات، حيث تنخفض مستويات أكسيد النيتريك بشكل طبيعي مع تقدم العمر.