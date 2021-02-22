تصوير الأوعية الدموية بالأشعة يساعد على تشخيص السكتة الدماغية

كتبت فاطمة خليل

تصوير الأوعية الدموية هو اختبار تشخيصي يستخدم الأشعة السينية لالتقاط صور للأوعية الدموية، حيث يتم إدخال قسطرة طويلة مرنة من خلال مجرى الدم لتوصيل الصبغة إلى الشرايين لجعلها مرئية في الأشعة السينية، ويمكن أن يساعد هذا الاختبار في تشخيص السكتة الدماغية، وتمدد الأوعية الدموية والتشوه الشرياني الوريدي، والورم، والجلطات، وتضيق الشرايين، ونتعرف على فحص الأوعية الدموية بالأشعة، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك".

ووفقًا لموقع "mayfieldclinic" يعمل تصوير الأوعية الدموية بشكل مشابهٍ للأشعة السينية يلقي الجسم "بظلاله" على الفيلم عند تعرضه للأشعة السينية، مثلما هو الحال عندما تحمل مصباحًا يدويًا على يدك وتلقي بظلاله على الحائط.

عادة لا يمكن رؤية الأوعية الدموية في الأشعة السينية ، ولكن إضافة صبغة (عامل تباين) في مجرى الدم يجعل الشرايين والأوردة مرئية يحتوي عامل التباين على مادة اليود ، وهي مادة لا تستطيع الأشعة السينية المرور من خلالها.

لإيصال عامل التباين، يتم دفع قسطرة من الشريان الفخذي في الساق إلى أحد الشرايين الأربعة في الرقبة المؤدية إلى الدماغ يوجه الطبيب القسطرة عبر الأوعية الدموية أثناء مراقبته للشاشة.



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اليوم، تم استبدال العديد من دراسات تصوير الأوعية القسطرة بطرق أقل توغلًا مثل تصوير الأوعية المقطعي المحوسب (CTA) وتصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (MRA) التي لا تتطلب إدخال قسطرة.

يتميز تصوير الأوعية بالقسطرة بميزة الجمع بين التشخيص والعلاج في المرضى الذين قد يخضعون لعملية جراحية أو غير ذلك من إجراءات الأوعية الدموية الداخلية مثل رأب الأوعية الدموية أو لف تمدد الأوعية الدموية أو وضع الدعامة.

ماذا يظهر تصوير الأوعية الدموية؟

تعتبر صور الأوعية الدموية جيدة جدًا في اكتشاف مشاكل الأوعية الدموية مثل تمدد الأوعية الدموية والتشوه الشرياني الوريدي (AVM) وتضيق الشرايين بسبب تراكم اللويحات والأورام والجلطات (الشكل 3).

تصوير الأوعية الدموية في العمود الفقري

يتم إجراء تصوير الأوعية الدموية للأوعية الدموية التي تغذي العمود الفقري والحبل الشوكي بنفس طريقة تصوير الأوعية الدماغية. قد يشمل نفس الأوعية في الرقبة (مثل الشرايين السباتية والشرايين الفقرية التي تغذي الدماغ) ولكنها تشمل أيضًا شرايين الصدر والبطن. يمكن أن يكون تصوير هذه الأوعية غير واضح بسبب الحركة من التنفس أو الكلام لهذا السبب ، يمكن إجراء تصوير الأوعية الشوكية تحت التخدير العام في بعض الحالات. يمكن للطبيب أن يتحكم بدقة أكبر في تنفسك وحركتك.

يختلف تدفق الدم إلى النخاع الشوكي بشكل كبير بين الأفراد. يمكن أن يكون تصوير الأوعية الشوكية عملية شاقة لأن هناك شريانًا شوكيًا واحدًا لكل ضلع. يجب تصوير كل شريان قد يغذي النخاع الشوكي ، مما يجعل الإجراء أطول من تصوير الأوعية الدماغية.