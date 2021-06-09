هل الجوع أحد أسباب شعورك بالعصبية والغضب؟

كتبت فاطمة خليل

أكد الخبراء والأطباء أن الشعور بالعصبية والغضب قد يكون بسبب شعورك بالجوع، لدرجة أنك سريع الانفعال وتفرط في رد فعلك تجاه الأشياء البسيطة دون أن تدرك أنك تريد تناول وجبتك، وقالت كريستين لي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى كليفيلاند كلينيك: "هناك سبب فسيولوجي يجعل بعض الناس يغضبون عندما يكونون جائعين".

وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" أوضحت البروفيسور كريستين: "عندما لا تأكل لفترة من الوقت ينخفض ​​مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم، وعندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم بشكل كبير فإنه يطلق سلسلة من الهرمونات، بما في ذلك الكورتيزول (هرمون التوتر) والأدرينالين (هرمون القتال أو الهروب)، يتم إطلاق هذه الهرمونات في مجرى الدم لرفع وإعادة توازن السكر في الدم".

وأكدت البروفيسور كريستين: "إن إفراز الكورتيزول يمكن أن يسبب العدوانية لدى بعض الناس، أيضًا قد يتداخل انخفاض السكر في الدم مع وظائف الدماغ العليا، مثل تلك التى تساعدنا على التحكم في النبضات وتنظيم دوافعنا وسلوكنا البدائي".

عواقب أخرى للشعور بالجوع الشديد

وقالت الدكتور كريستين لي: "الأشخاص الذين يكافحون من أجل التحكم في غضبهم أو الذين لديهم مشكلات في التحكم في الانفعالات قد يكونون أكثر عرضة للجوع، ومع ذلك من غير الواضح ما إذا كان هناك ارتباط بين وجود علاقة عادية مع وجود اضطراب فى السمات الشخصية".

وأضافت: "الجوع يأتى مع عواقب سلبية مختلفة، وليس مجرد الغضب.. إذا لم يجعلك الجوع غاضبًا فقد يتسبب في أحد ردود الفعل هذه بدلاً من ذلك:

- التعب والإعياء.

- النعاس.

- صعوبة في التركيز.

- ضعف التنسيق.

- القابلية لارتكاب الأخطاء.

وقالت الدكتورة لي: "الأشخاص الذين يعانون من ضغوط التمثيل الغذائي، مثل مرض السكري، واضطرابات البنكرياس أو الكبد، ومتلازمات قصور الغدة الكظرية، معرضون بشكل خاص لخطر المضاعفات أو الآثار السلبية لانخفاض نسبة السكر في الدم بسبب عدم كفاية الاستجابة التنظيمية المضادة".

إذا كنت عرضة للجوع فاتبع هذه الخطوات للسيطرة على الجوع أو منعه:

- تناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم، أو تأكد من أن وجبات الإفطار والغداء والعشاء مشبعة ومغذية.

- تجنب الأطعمة السريعة، والتي يمكن أن تسبب انهيارًا جديدًا للسكر، بعد أن تحرض على اندفاع السكر لأول مرة، واستبدلها بالأطعمة الغنية بالمغذيات والألياف فهي الأفضل وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

- تناول وجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية، يمكن لبعض الوجبات الخفيفة المفيدة داخل سيارتك أو مكتبك أن توفر لك راحة البال إذا كنت قلقًا بشأن الشعور بالجوع أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- احصل على قسط كاف من النوم.

- حافظ على رطوبتك.