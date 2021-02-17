ما هو هرمون التوتر وكيف يؤثر على وظائف الجسم؟

ندى سليم

هرمون التوتر هو هرمون يعمل بمثابة إنذار ينبئك بالتعرض للضغوط ومشاعر القلق نتيجة موقف معين، وهرمون الكورتيزول هو الهرمون المسئول عن شعورك بالتوتر خلال يومك، كما أنه المتحكم أيضا في مزاجك وتحفيزك وخوفك.

وطبقا لتقرير نشر في webmd، فإن هرمون الكورتيزول يعمل مع أجزاء معينة من دماغك للتحكم في العديد من المشاعر والوظائف التي يطلقها جسمك، حيث تفرزه الغدد الكظرية وهي أعضاء على شكل مثلث في الجزء العلوي من الكليتين، ويلعب دورا هاما في العديد من الوظائف.

ومن أهم المهام المسئول عنها هرمون التوتر"الكورتيزول" داخل جسمك:

1.يلعب دورا في كيفية استخدام جسمك للكربوهيدرات والدهون والبروتينات

2.ينظم ضغط الدم

3.يزيد من نسبة السكر في الدم (الجلوكوز)

4.يتحكم في دورة النوم و الاستيقاظ

5.يعزز الطاقة لاستعادة التوزان بعد شعورك بالتوتر

وكشف التقرير أيضا رحلة عمل هرمون التوتر داخل جسمك من خلال افرازه من منطقة المهاد وهى منطقة صغيرة داخل المخ، ويفرز أيضا من الغدد النخامية والكظرية، ويحدث عندما تصاب بالتوتر والقلق خلال موقف ما، حيث يحتوى دمك على المستوى المناسب من الكورتيزول، إذا كان المستوى منخفضًا جدًا، فإن عقلك يضبط كمية الهرمونات التي ينتجها، و تلتقط الغدد الكظرية هذه الإشارات ثم يقومون بضبط كمية الكورتيزول التي يطلقونها.

وتتلقى مستقبلات الكورتيزول الموجودة في معظم خلايا الجسم ،الهرمون وتستخدمه بطرق مختلفة، حيث يمكن للكورتيزول تغيير أو إيقاف الوظائف التي تعترض طريقك، قد تشمل هذه الأجهزة الجهاز الهضمي أو التناسلي أو جهاز المناعة أو حتى عمليات النمو.

و يمكن أن تخرج مستويات الكورتيزول لديك عن السيطرة، و تعرقل أهم وظائف جسمك، حيث يؤدي أيضًا إلى عدد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك:

1.القلق والاكتئاب

2.الصداع

3.مرض قلبي

4.مشاكل الذاكرة والتركيز

5.مشاكل في الهضم

6.مشاكل في النوم

7.زيادة الوزن