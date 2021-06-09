لجنة تدابير "كورونا" بلبنان توصى برفع الحظر

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أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا"، بوقف العمل بإجراءات حظر الدخول والخروج إلى الطرق المحدد من الساعة 10 مساء وحتى 5 صباحًا.

جاء ذلك في اجتماع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشئون الصحية وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

ووجهت اللجنة الشكر والتقدير للجهات المانحة وخاصة منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي بالطاقم التمريضي اللازم لمواجهة جائحة كورونا.

وأوصت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المانحة لتحديد الحاجة الدقيقة من الممرضات والممرضين ،وذلك بعد انخفاض عدد المصابين بكورونا وإغلاق الأقسام المخصصة لها في العديد من المستشفيات، والعمل على تعديل برامج التمويل المخصصة لهذه الغاية بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في مواجهة الوباء.

ووجهت وزارة السياحة بالعمل على تحديد 6 فنادق إضافية للحجر الصحي الإلزامي للوافدين من البرازيل والمملكة المتحدة وفقا للمعايير المعتمدة من قبل الوزارة.

كما أوصت بإصدار تعميم من وزارة الأشغال العامة والنقل لإعفاء الوافدين من المملكة المتحدة الذين مضى 14 يوما على تلقيحهم جرعة واحدة من اللقاح المضاد لكورونا من الحجر الإلزامي المفروض على القادمين من هذه الدولة.