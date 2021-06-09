الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا ملحوظا بدرحات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.