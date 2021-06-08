ارتفاع بالحرارة 48 ساعة ونشاط رياح .. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 إلى الأحد 13 يونيو 2021، حيث يشهد يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الثلاثاء 8 يونيو:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد.



- يوم الأربعاء 9 يونيو:



اعتبارا من يوم الأربعاء 9 يونيو وحتى الخميس 10 يونيو ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا





نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء و جنوب الصعيد

- يوم الخميس 10 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



- يوم الجمعة 11 يونيو:

اعتبارا من الجمعة انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



- يوم السبت 12 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد .



- يوم الأحد 13 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد