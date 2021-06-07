اليوم السابع
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منظمة الصحة العالمية: مؤشرات مشجعة على صعيد تراجع كورونا

الإثنين، 07 يونيو 2021 06:08 م
منظمة الصحة العالمية: مؤشرات مشجعة على صعيد تراجع كورونا مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
وكالات

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "إننا نرى مؤشرات مشجعة على صعيد تراجع وباء كورونا، إلا أنه لا يزال هناك نتائج مختلفة عالميا".

وقال جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي من جنيف إن التفاوت الكبير في وفرة لقاحات كوفيد-19، أدى إلى ظهور "جائحة بحدّين"، وأن "الدول الغنية أصبحت محمية من الفيروس بينما الدول الفقيرة لا تزال معرضة لخطره".

وأوضح أن بعد ستة أشهر من بدء عملية التطعيم ضد الفيروس، قامت الدول الغنية بتوزيع 44% من الجرعات بينما الدول الفقيرة لم توزع سوى 0.4%، معتبرا أن "الشيء الأكثر احباطا هو أن هذه الإحصائية لم تتغير منذ أشهر".

وأكد جيبريسوس أنه مع انتشار متحورات كورونا في العالم، قد يكون لقرار رفع القيود نتائج كارثية على الأشخاص غير المطعمين. وأشار إلى أن هناك سبع دول لديها القوة اللازمة للوصول إلى أهداف التطعيم العالمية، داعيا هذه الدول إلى التبرع باللقاحات.


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الصحة العالمية

لقاح كورونا

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