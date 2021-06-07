القوات السودانية تتمكن من فصل اشتبكات بين قبائل فى جنوب دارفور

أكدت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور في السودان، أن القوات العسكرية المشتركة التي تم الدفع بها لمناطق الصراع القبلي تدخلت للفصل في الصراع القبلي بين قبيلتي الفلاتة والتعايشة والذي تسبب في مقتل نحو (36) وجرح (32) من الطرفين.

وقال موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية، إن القوات المشتركة التي دفعت بها الولاية إلى مناطق الصراع حول محلية أم دافوق استطاعت أن تفصل بين القبائل المتحاربة، في مناطق (مندوة)، (مرمسة) و(مجنقري).

وذكرت حكومة ولاية جنوب دارفور في بيان اصدرته اليوم أن لجنة أمن الولاية بعد اجتماعها قررت الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية للمنطقة لملاحقة الجناة ومنع تكرار الحادث علاوة على تشكيل لجان تحقيق قانونية لفتح البلاغات وتوجيه التهم، مؤكدة استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة، داعية المواطنين للابتعاد عن الشائعات والمحافظة على النسيج الاجتماعي.