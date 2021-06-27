4 تمارين تساعدك على تخفيف ألم الذراع بعد تطعيم لقاح فيروس كورونا

كتبت فاطمة خليل

فى حين أن معظم الأعراض التي يواجهها الأشخاص بعد التطعيم بلقاح كورونا هي استجابات مناعية أساسية تبني استجابة التهابية، إلا أن بعض الأعراض يمكن أن تكون مزعجة وتستغرق بعض الوقت لحلها، مثل الألم في موقع الحقن والاحمرار يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى ألم في الذراع (العضلة الدالية الوسطى للذراع)، وأكد الخبراء إن أحد أفضل الطرق لتقليل ألم الذراع هو تنشيط العضلات، في هذا التقرير نقدم تمارين تساعد في تخفيف ألم الذراع بعد التطعيم ضد كورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

تمارين تساعد في تخفيف ألم الذراع بعد التطعيم ضد كورونا

1- تمرين التمدد الجانبي للذراع



-اجلس على جانب منضدة وأبق يد الذراع المؤلمة عليها.

-اثني ذراعك ببطء جانبًا ثم ادفعها إلى جانب الطاولة.

-قم بأداء ثلاث مجموعات من 10 عدات لهذا التمرين.

2- تمرين تمدد الكتف الخلفي



-ارفع ذراعك نحو الأمام كما في الصورة

-أمسك كتف ذراعك بذراعك الآخر واضغط برفق حتى تشعر بالتمدد.

-خذ أنفاسًا عميقة وانتظر لمدة 30 ثانية.

-قم بأداء 3 مجموعات

3- تمرين انثناء الكتف على الجدار



-قف في وضع رأسي.

-ضع يديك على الحائط عند مستوى الكتف.

-حرك اليدين ببطء إلى أعلى الحائط، مع الحفاظ على استقامة الكوع.

-قم بأداء ثلاث مجموعات من 10 عدات.

4- تمرين ضغط الذراعين معا



-ضع يديك أمام صدرك مع ثني المرفقين.

-ارفع ذراعيك لأعلى لفرد المرفقين.

-قم بأداء ثلاث مجموعات من 10 عدات.

يمكنك أيضاً تناول مسكنات الألم التي تخفف الألم والالتهاب، مع تناول السوائل وشرب الماء بانتظام والحصول على قسط من الراحة وهذه من النصائح التي يوصى بها الخبراء لتقليل ألم الذراع بعد تلقى تطعيم أو لقاح كورونا.