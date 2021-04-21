كيف تتعامل مع الآثار الجانبية بعد تلقى لقاح كورونا بدون مسكنات الألم؟

كتبت فاطمة خليل

حدوث آثار جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا أمر طبيعى لمدة 48 ساعة، وهذه الآثار الجانبية البسيطة تكون دلالة على عمل اللقاح بشكل جيد لتحفيز جهازك المناعى والوقاية من فيروس كورونا، وفى هذا التقرير نقدم لكم طرقا بسيطة لتخفيف الآثار الجانبية بعد تلقى لقاح كورونا بدون تناول مسكنات الألم، بحسب ما نشر موقع "بيزنس إنسايدر".

ويستجيب الناس بشكل مختلف للقاحات فيروس كورونا، ويمكن أن تعتمد الآثار الجانبية التى قد تواجهها بعد الحصول على اللقاح على فئات واسعة مثل العمر والجنس، بالإضافة إلى المزيد من الخصائص الفردية مثل الجينات أو تاريخ التعرض للعدوى.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة للقاح كورونا الألم في موقع الحقن والتعب والصداع.

وقال الدكتور شارون ناكمان، رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى ستوني بروك للأطفال الأمريكية: "هذا الشعور بالتعب والحمى يعنى أن جسمك يقوم باستجابة مناعية كبيرة".

نصائح لعلاج الآثار الجانبية للقاح كورونا

حاول تجنب مسكنات الألم

لا توصى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية بتناول مسكنات الألم قبل تلقى اللقاح، ذلك لأن الأدوية المسكنة للألم تقلل من استجابتك المناعية.

بعد تلقى اللقاح مباشرة من الأفضل ألا تأخذ أى مسكنات وفى اليوم التالى، إذا كنت بحاجة إلى تناول مسكنات فإن الأدوية التى تحتوى على مادة "تايلينول" هى الأقل احتمالية للتدخل فى استجابتك المناعية.

علاج التهاب موقع الحقن: الثلج والحركة

بمجرد دخول اللقاح إلى ذراعك، يزداد تدفق الدم وتندفع الخلايا المناعية إلى مكان الحقن، يمكن أن يؤدى هذا إلى الشعور بألم فى موقع الحقن - وهو الأثر الجانبى الأكثر شيوعًا لمعظم لقاحات فيروس كورونا.

ويوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بوضع منشفة نظيفة وباردة على المنطقة التى تلقيت فيها اللقاح لتقليل الألم.

وكتب الدكتور ليبى روى، طبيب الطب الباطنى فى مدينة نيويورك، على تويتر أن الثلج يعمل أيضًا لتخفيف ألم مكان الحقن.

كما أوصى الخبراء بتحريك ذراعك الملقح لتحفيز تدفق الدم.

وقال الدكتور دانيال سمرز، طبيب الأطفال فى ولاية ماين: "تحريك الذراع يساعد على تفريق منطقة الالتهاب بشكل أسرع لكن لا تدلك مكان اللقاح بيدك فقد يؤدى ذلك إلى تفاقم الالتهاب والألم".

الاستحمام بالماء الساخن يخفف آلام العضلات

يعد ألم العضلات من بين الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للقاح، حيث أفاد نحو 60% من المشاركين في التجربة السريرية لموديرنا، و38% من المشاركين في شركة فايزر عن هذا العرض.

يوصي بعض الأطباء بحمامات الملح الإنجليزي لتخفيف آلام العضلات أو الجسم أو الاستحمام بالماء الدافئ بشكل عام.

افحص لسانك بحثًا عن علامات الجفاف

اقترح الخبراء شرب الكثير من السوائل قبل وبعد تلقيك اللقاح الآثار الجانبية مثل الحمى والغثيان يمكن أن تجعلك تصاب بالجفاف، أو إذا كنت تعانى من الجفاف بالفعل، فقد يؤدى ذلك أيضًا إلى تفاقم الآثار الجانبية.

خطط لأخذ إجازة من العمل بعد الجرعة الثانية

فحص تقرير حديث لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الآثار الجانبية بين أكثر من 1.9 مليون أمريكى تلقوا جرعات من لقاحات فايزر أو موديرنا في جميع المجالات، كانت الآثار الجانبية أكثر عددًا وشدة بعد الجرعة الثانية من أي لقاح.

وقال الخبراء الطبيون، خطط لأخذ إجازة من العمل إذا كنت تشعر بالإرهاق لأنك ستكون أقل فعالية في العمل الذي تقوم به".

وكذلك أوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالاتصال بالطبيب إذا تفاقم الاحمرار أو الألم فى موقع الحقن بعد 24 ساعة.