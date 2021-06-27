لو الحمل أثر على وزنك.. اعرفى إزاى تخسى بطريقة صحية؟

كتبت نهير عبد النبى

من الطبيعى أن تمر السيدات بزيادة الوزن أثناء فترة الحمل ولكن قد يعانى البعض منهن من زيادة كبيرة في الوزن مما يؤثر على صحتهن ونفسيتهن، وحسب ما ذكره موقع healthline قد تزيد السمنة من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل، فكلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم لديك، زادت مخاطر" الإجهاض، سكري الحمل، ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل، جلطات الدم، نزيف أكثر غزارة من المعتاد بعد الولادة".

ويمكن أن تحدث هذه المشاكل أيضًا لأي امرأة حامل ، سواء كانت مصابة بالسمنة أم لا، ولكن مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، تزداد المخاطر.

ما هي المخاطر التي يتعرض لها الطفل إذا كنت حاملاً وتعانين من السمنة؟



1:الولادة المبكرة (قبل 37 أسبوعًا).

2:زيادة دهون الجسم عند الولادة.

3:ولادة جنين ميت.

4:عيوب خلقية مثل السنسنة المشقوقة.

5:زيادة خطر الإصابة بحالة مزمنة مثل أمراض القلب أو مرض السكري في وقت لاحق من الحياة

كيف يمكنني إنقاص الوزن بأمان أثناء الحمل؟



1:اهتمى بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لحالتك تحت استشارة الطبيب ، فالحركة والرياضة تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، يجب أن تبدأى أي تمرين جديد ببطء ، وأن تزداد تدريجيًا بمرور الوقت ابدأى بممارسة الرياضة لمدة خمس أو 10 دقائق فقط كل يوم، أضف خمس دقائق أخرى في الأسبوع التالي.

تجنبى أي نوع من الرياضات أو الأنشطة التي تتطلب الاحتكاك الجسدي أو الأنشطة التي يمكن أن تفقد توازنك وتجعلك تسقط ، مثل التزلج أو ركوب الخيل أو ركوب الدراجات في الجبال.

2:ابتعدى عن تناول الوجبات الجاهزة لصحتك وصحتة جنينك والابتعاد عن زيادة الوزن، حيث تحتوى على نسبة عالية من الدهون التي تزيد من وزنك.

3:اهتمى بتناول الخضروات والفواكه المناسبة لفترة حملك فهى غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والسمنة.

4:ابتعدى عن تناول المشروبات الغازية والكافيين ، حيث انها تؤثر على صحتك وصحة الجنين وتزيد من دهون الجسم والترهلات ، واستبدليها بالعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات.

5:تجنبى الإكثار من تناول المعجنات والأطعمة الغنية بالدهون والزيوت.

وقد وجد الباحثون أن التغييرات في النظام الغذائي كانت أكثر فعالية من التمارين وحدها في مساعدة النساء على تقليل زيادة الوزن وتحسين النتائج بالنسبة لأطفالهن.