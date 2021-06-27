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الحكومة: 1.44 مليار جنيه لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظات

الأحد، 27 يونيو 2021 03:00 ص
الحكومة: 1.44 مليار جنيه لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظات شبكات الكهرباء
كتبت نورا فخرى

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خصصت الحكومة استثمارات قدرها 1.44 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء، والذي يأتي أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية.


ومن المتوقع أن يتم توزيع المخصصات علي المحافظات المختلفة، بحيث تأتي محافظة القاهرة في المركز الأول بنسبة 11.6%، ويليها محافظة الإسكندرية بنسبة 9.6%، ثم محافظتا بورسعيد ومطروح بنسبة 7.8، 7.7% علي التوالي.

ويتضمن برنامج التنمية المحلية خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكباري، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

تستهدف برامج التنمية المحلية التوسع في تشغيل الشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط فضلا عن الحفاظ علي الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.

وتوجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2021/2022 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  نحو 17.5 مليار جنيه من الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية، منها 15.6 مليار جنية تمويل من الخزانة العامة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 2.7 مليار جنيه وهيئة نطاقة كل من القاهرة والجيزة بإجمالي 2.65 مليار جنيه. 


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