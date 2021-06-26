كيف يؤثر الريجيم منخفض السعرات الحرارية على صحة الأمعاء؟.. دراسة توضح

كتبت مروة هريدى

تعتبر بعض الأنظمة الغذائية المتبعة خلال رحلة إنقاص الوزن غير آمنة وقد تسبب أضرارًا أكثر من نفعها، فعلى سبيل المثال، النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية الذي يهدف إلى تقييد تناول السعرات الحرارية للحفاظ على وزن الجسم يمكن أن يصيب الشخص بمشاكل فى الجهاز الهضمى مثل أنها تضعف صحة الأمعاء بمرور الوقت، والإصابة بعسر الهضم، والإمساك، وغيرها، لذلك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية أو تخطط لاتباعه، يجب مراعاة عدة عوامل، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

- ما هو النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية؟

الريجيم منخفض السعرات الحرارية هو أحد الأنظمة الغذائية التى تقيد استخدام السعرات الحرارية، حيث يمكن للشخص أن يستهلك بين 800-1200 سعرة حرارية كحد أقصى يوميًا، وقد يكون صعبًا فى البداية لأن السعرات الحرارية تمد الجسم بالطاقة ما قد يترتب عليه الشعور بالتعب والإرهاق وصعوبة أداء الأنشطة اليومية.

- ما هي العلاقة بين النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية وصحة القناة الهضمية ؟

إن تناول الطعام الصحي يعزز صحة الأمعاء، ولكن تناول كميات أقل مما يتطلبه الجسم بشكل عام يعد ضارًا أيضًا، فوفقًا لدراسة أمريكية نشرت بمجلة "Nature Publication"، فإن تقييد السعرات الحرارية يُغير ميكروبيوم الأمعاء ويزيد البكتيريا التي تسبب مشاكل في الأمعاء مثل التهاب القولون والإسهال.

تؤثر هذه البكتيريا على امتصاص العناصر الغذائية وتؤدي إلى مشاكل في القناة الهضمية، وإعاقة توازن الطاقة في الجسم.

- ما هى نتائج الدراسة حول تأثيرات النظام منخفض السعرات الحرارية على صحة الجسم ؟

خلص الباحثون إلى إن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يغير بشدة ميكروبيوم أمعائنا ويبدو أنه يقلل من مقاومة الاستعمار لبكتيريا تسبب عسر الهضم وتؤثر على امتصاص المغذيات عبر القناة الهضمية وتجعله بلا جدوى وليس فعالًا.

فقد يساعدك الدايت منخفض السعرات الحرارية في إنقاص الوزن، إلا أنه يمكن أن يضر بصحتك بطرق أخرى، لذلك من الأفضل اتباع خطة نظام غذائي صحي لجسم صحي.