اليوم السابع
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النيابة تشرف على إجراءات شحن الآثار المستردة من فرنسا لإعادتها إلى مصر.. صور

السبت، 26 يونيو 2021 06:46 م
النيابة تشرف على إجراءات شحن الآثار المستردة من فرنسا لإعادتها إلى مصر.. صور الصناديق المحتوية على الآثار المستردة من فرنسا
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

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باشر وفد النيابة العامة إجراءات تغليف وشحن الآثار المستردة بمقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، تمهيدا لإعادتها إلى مصر، وذلك على مدار اليومين السابقين وحتى إتمامها اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، وذلك في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام انتقل يوم الأربعاء الماضى مع وفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» إلى مقر (سفارة جمهورية مصر العربية) لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة (باريس)، وكان في صحبة الوفد «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار»، و«مدير الإدارة العامة للآثار المستردة»؛ لاسترداد 114 قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

 

أثار مصر فى فرنسا
أثار مصر فى فرنسا

 

الآثار المصرية
الآثار المصرية

 

القطع الاثرية المستردة
القطع الاثرية المستردة

 


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مصر تسترد اثار

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استرداد اثار من فرنسا

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