ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية وبرنت يسجل74.47 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم ،74.47 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.56دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم ارتفعت1%، وذلك نتيجة تراجع المخزونات النفطية وتعافي الطلب علي الوقود.