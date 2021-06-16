اليوم السابع
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ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية وبرنت يسجل74.47 دولار للبرميل

الأربعاء، 16 يونيو 2021 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية وبرنت يسجل74.47 دولار للبرميل النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم ،74.47 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.56دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم ارتفعت1%، وذلك نتيجة تراجع المخزونات النفطية وتعافي الطلب علي الوقود.
 
وكانت أسعار النفط الخام، قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.9%.

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