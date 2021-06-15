اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 يونيو 2021 02:46 م
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ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 73.20 دولار و71.18 للخام الأمريكي

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 73.20 دولار و71.18 للخام الأمريكي براميل بترول - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 73.20 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.18 للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم شهدت ارتفاعا بدعم من  تلاشي احتمالية توريد إيران لإمدادات إضافية إلي السوق قريبا .

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.9%.

 

 

 


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أسعار النفط

النفط اليوم

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