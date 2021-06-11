هيئة المحطات النووية تعلن عن وظائف خالية بـ45 تخصصا.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

أعلنت هيئة المحطات النووية عبر موقعها الإلكترونى الرسمى للهيئة عن الإعلان رقم 2 لسنة 2021 بحاجتها إلى شغل بعض الوظائف بالتعيين عن طريق المكافأة، وتتلقى الهيئة طلبات الحصول على الوظائف داخل مقرها الرئيسى بـ4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية- مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وحددت هيئة المحطات النووية فى إعلانها التخصصات والأوراق والمستندات المطلوبة لشغل الوظائف لجميع المتقدمين وهى كالتالي:

- أولا المهندسين بمختلف التخصصات الآتية:

- وقاية

- تخطيط

- أجهزة

- تشغيل

-اتصالات

-صيانة

-محلل تهديدات

-جودة

-سلامة

-حاسبات

-مفتش حماية

-مفتش أمان

- تدريب عام

-تشغيل أنظمة

-مواد وكواشف

-برامج صيانة

-أخصائى قياس

-مهندس أنظمة

- أخصائى فيزياء

ثانيا : خريجى كليات علوم

- وظيفة أخصائى علوم

ثالثا : الوظائف القانونية

- محامين

رابعا: أطباء فى تخصصات مختلفة

خامسا: محاسبين من خريجى كليات التجارة.

سادساً: حددت فى الوظائف التنمية الإدارية المطلوبة التخصصات الآتية:

- باحث قانوني

- أخصائى أمن

- أخصائى شئون إدارية

-إخصائى علاقات عامة

-مترجم

سابعا : الوظائف الفنية تخصصاتها كالتالي:

- فنى مساحة

- فنى سلامة وصحة

-ممرض

-سكرتارية

-سائقين

-عمال

ثامنا : وظائف قيادية

أولا: وظائف الدرجة العالية

- رئيس قطاع الجودة والسلامة والصحة المهنية.

- رئيس قطاع الأمن.

- رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية.

ثانيا: وظائف درجة مدير عام

- مدير الإدارة العامة للتخطيط.

- مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتقبل الجماهيرى للموارد.

- مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

- مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف على التنفيذ.

- مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والتركيبات.

- مدير الإدارة العامة للتدريب.

- مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية.

- مدير الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبى.

وبالنسبة لشروط شغل الوظائف التى

ووضعتها هيئة المحطات النووية للراغبين بالالتحاق بالوظيفة وهى:

1- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.

2- أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

3- أن يقدم مقترحاً لتطوير الوظيفة المتقدم لها لتطوير الأنظمة التى تحكم الوظيفة، وتبسيط إجراءاتها على أن يراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة بالهيئة.

4- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة.

5- أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفى.

6- اجتياز الاختبارات المقرر