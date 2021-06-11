ضبط أمريكى حاول السطو على بنك بعد ساعات من خروجه من السجن

كتبت ريم عبد الحميد

ألقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية القبض على رجل لمحاولته السطو على بنك، وذلك بعد يوم واحد فقط من خروجه من السجن على ذمة قضية سطو أخرى.

وبحسب ما ذكر موقع فوكس نيوز، فإن شى نجو، البالغ من العمر 52 عاما، قد تم القبض عليه بعدما قام بالسطو على أحد فروع بنك تشيس فى الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس الخميس، بتوقيت نيويورك.

وقامت الشرطة بالقبض عليه بعد فترة قصيرة من الحادث، وعثر الضباط معه على مطرقة وقاطع صندوق، وفقا لشكوى جانئية حصلت عليها صحيفة نيويورك بوست. ووجهت إلى نجو تهمة السطو من الدرجة الثالثة وحيازة أسلحة إجرامية وحيازة أدوات سرقة.

ووفقا للصحيفة، فقد تم استدعائه يوم الأربعاء ومنحه مكتب المدعى العام فى مانهاتن إفراجا تحت المراقبة، بطلب من المدعى العام..

لكن بحلول ظهر الخميس، كان نجو قد عاد إلى عمله وقام بسرقة أحد فروع بنك Chase، لكنه لم يحصل إلا على 100 دولار فقط، على حد زعمه.

ومن المقرر أن يعود نجو إلى المحكمة فى أغسطس المقبل، ولم تتمكن فوكس نيوز من الوصول إلى محاميته ماركيا سيكلر للتعليق.