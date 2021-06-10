نقيب المهندسين: مصر شهدت تنمية وطفرة عمرانية فى عهد السيسى يشهد بها العالم

كتبت آية دعبس

قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسى مصر خلال مشاركته بملتقى القاهرة الدولى لشركاء العمران والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المعرض يشهد استعراض لبعض لما تملكه مصر فى مجالات التعمير والتشييد وما تملكه من قدرات إنتاجية من المواد المستخدمة فى عمليات الإنشاء.

واضاف ضاحى: ويعتبر المؤتمر نداء لكل الدول الشقيقة للمشاركة فيما هو قادم من إعمار لأشقائنا العرب الذين دمرت مبانيهم واراضيهم نتيجة العدوان الغاشم عليهم خلال الفترة السابقة، ولو نظرنا اليوم لما حدث في الدول العربية الشقيقة من العراق واليمن مرورا بفلسطين وسوريا سنجد أن مصر دائما رائدة في دعم هذه الدول وكان آخرها ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من دعم قوي لأحداث غزة من بداية الاحداث وحتي وقف إطلاق النار.

وثمن نقيب المهندسين الخبرات المصرية في شتي المجالات قائلا: الخبرات المصرية خبرات كبيرة ومتراكمة وخاصة الخبرات التي تملكها شركات الإنشاء والمقاولات، مشيرا إلى أن ماحدث اليوم وبعد سبع سنوات من تولي الرئيس السيسي يشهد به العالم أجمع.

مثمنا ان ماحدث من طفرة عمرانية وتنمية مستدامة والطفرة التي حدثت في مجال الطاقة تحديدا من زيادة القدرة الانتاجية وماحدث بالطرق والكباري والمدن الجديدة انجاز يوازي ماحدث في عدة عقود، ولا نبالغ في هذا فما شهدته مصر خلال سبع سنوات من اعمار وبناء وقضاء علي العشوائيات وماتركه الزمن من تراكمات لم يكن متوقع في هذه الفترة الزمنية القصيرة.

ولفت إلى أن ملف الإعمار فى مصر تم بقوة و سواعد الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية الهندسية وابناء نقابة المهندسين العريقة، مشيرا إلى أن النقابة بيت لجميع أبنائها تضم بداخلها مايقرب من 830 ألف مهندس بكل الدرجات العلمية والعملية والمناصب القيادية، فالنقابة هى الراعى الرئيسى للنشاط الهندسى فى مصر خاصة والمجتمع العربي عامة.