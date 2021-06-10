اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 08:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب المهندسين: مصر شهدت تنمية وطفرة عمرانية فى عهد السيسى يشهد بها العالم

الخميس، 10 يونيو 2021 07:08 م
نقيب المهندسين: مصر شهدت تنمية وطفرة عمرانية فى عهد السيسى يشهد بها العالم المهندس هانى ضاحى النقيب العام لمهندسى مصر
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسى مصر خلال مشاركته بملتقى القاهرة الدولى لشركاء العمران والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المعرض يشهد استعراض لبعض لما تملكه مصر فى مجالات التعمير والتشييد وما تملكه من قدرات إنتاجية من المواد المستخدمة فى عمليات الإنشاء.

واضاف ضاحى: ويعتبر المؤتمر نداء لكل الدول الشقيقة للمشاركة فيما هو قادم من إعمار لأشقائنا العرب الذين دمرت مبانيهم واراضيهم نتيجة العدوان الغاشم عليهم خلال الفترة السابقة، ولو نظرنا اليوم لما حدث في الدول العربية الشقيقة من العراق واليمن مرورا بفلسطين وسوريا سنجد أن مصر دائما رائدة في دعم هذه الدول وكان آخرها ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من دعم قوي لأحداث غزة من بداية الاحداث وحتي وقف إطلاق النار.

وثمن نقيب المهندسين الخبرات المصرية في شتي المجالات قائلا: الخبرات المصرية خبرات كبيرة ومتراكمة وخاصة الخبرات التي تملكها شركات الإنشاء والمقاولات، مشيرا إلى أن ماحدث اليوم وبعد سبع سنوات من تولي الرئيس السيسي يشهد به العالم أجمع.

 

مثمنا ان ماحدث من طفرة عمرانية وتنمية مستدامة والطفرة التي حدثت في مجال الطاقة تحديدا من زيادة القدرة الانتاجية وماحدث بالطرق والكباري والمدن الجديدة انجاز يوازي ماحدث في عدة عقود، ولا نبالغ في هذا فما شهدته مصر خلال سبع سنوات من اعمار وبناء وقضاء علي العشوائيات وماتركه الزمن من تراكمات لم يكن متوقع في هذه الفترة الزمنية القصيرة.

 

ولفت إلى أن ملف الإعمار فى مصر تم بقوة و سواعد الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية الهندسية وابناء نقابة المهندسين العريقة، مشيرا إلى أن النقابة بيت لجميع أبنائها تضم بداخلها مايقرب من 830 ألف مهندس بكل الدرجات العلمية والعملية والمناصب القيادية، فالنقابة هى الراعى الرئيسى للنشاط الهندسى فى مصر خاصة والمجتمع العربي عامة.


نقابة المهندسين

نقيب المهندسين

الاعمار

السيسى

هانى ضاحى

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة المهندسين بالإسكندرية: تطوير النادى البحرى ورفع كفاءة غرفة الكهرباء.. صور

الإثنين، 07 يونيو 2021 02:58 م

نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم المشاركين فى مسابقة القرآن الكريم

الأحد، 30 مايو 2021 03:29 م

نقابة المهندسين تعلن بدء التسجيل بمنحة شباب مصر الرقمية بالتعاون مع "الاتصالات"

الثلاثاء، 25 مايو 2021 05:00 ص

نقابة المهندسين: وفد من الخبراء لزيارة مواقع الإعمار للدعم الهندسى فى غزة

الثلاثاء، 18 مايو 2021 04:21 م

نقابة المهندسين تقرر مد الاشتراك بمشروع العلاج لأعضائها حتى نهاية مايو 2021

الإثنين، 10 مايو 2021 11:49 ص

تفاصيل تشكيل الهيئات التأديبية لـ"نقابة المهندسين" بمشروع القانون الجديد

الإثنين، 10 مايو 2021 03:00 ص

عقوبة تصل للحبس عامين بقانون نقابة المهندسين حال تحرير عقد دون تسجيله

السبت، 08 مايو 2021 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة