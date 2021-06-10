شاهد حشرة "السيكادا" تهاجم بايدن خلال رحلته الأولى خارج أمريكا

كتبت مريم بدر الدين

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف طريف خلال مهاجمة حشرات "سيكادا" أو الزيز العملاقة له خلال تواجده في المطار قبل رحلته الأولي خارج الولايات المتحدة الأمريكية لأوروبا، لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.



بايدن



جو بايدن

وظهر بايدن في عدة صوروفيديو خلال وقوف الحشرة على رقبته، كما قام بدفعها عنه، وقال لعدد من الصحفيين قبل الإقلاع من المطار :" احترس من السيكادا". "لقد حصلت على واحدة"، وفقا لموقع فوكس نيوز.













President Biden gets the cicada treatment on the way to Europe pic.twitter.com/ywthb2hIJy — The Recount (@therecount) June 9, 2021

وتأخرت رحلة طائرة تقل صحفيين يرافقون جو بايدن، لتغطية زيارته الخارجية الأولى، ، ولكن ليس بسبب سوء الأحوال الجوية أو تأخر الطيار، فقد عانت الطائرة المستأجرة من مشاكل فنية، بسبب حشرات "السيكادا"، أو "الزيز" التي تغزو مناطق واسعة شرقي الولايات المتحدة.

وتم استدعاء طائرة بديلة لتقل الصحفيين من مطار "دالاس" الدولي، قرب العاصمة واشنطن، إلى المملكة المتحدة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد انتظار أكثر من ست ساعات.

ولأول مرة منذ 17 عاما، تشهد نحو 15 ولاية أمريكية غزوا من "مليارات" حشرات زيز الحصاد أو "السيكادا"، التي تشتهر بأعينها الحمراء وقدرتها على الطيران.

ونقلت تقارير صحفية أمريكية أن بعض الأماكن في هذه الولايات "مكتظة بالفعل" بالحشرات ذات الطنين المميز، حيث تغطي الجدران والأشجار.

لكن في مناطق أخرى، لم ترتفع درجة حرارة الأرض بعد بالدرجة التي تكفي لخروج حشرات السيكادا بشكل جماعي، علما أنها تعيش تحت التربة وتظهر مرة كل 13 إلى 17 عاما.

وعندما تخرج من التربة، تتخلص هذه الحشرات من هياكلها الخارجية، ويمكنها الاستقرار على الأشجار وعتبات الأبواب والأرصفة والسيارات، وحتى على الأشخاص الذين لا يبعدونها.