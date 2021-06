شاهد حشرة "السيكادا" تهاجم بايدن خلال رحلته الأولى خارج أمريكا

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف طريف خلال مهاجمة حشرات "سيكادا" أو الزيز العملاقة له خلال تواجده في المطار قبل رحلته الأولي خارج الولايات المتحدة الأمريكية لأوروبا، لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وظهر بايدن في عدة صوروفيديو خلال وقوف الحشرة على رقبته، كما قام بدفعها عنه، وقال لعدد من الصحفيين قبل الإقلاع من المطار :" احترس من السيكادا". "لقد حصلت على واحدة"، وفقا لموقع فوكس نيوز.

