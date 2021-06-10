اليوم السابع
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تقرير: البيت الأبيض يحث فنزويلا وكوبا على طرد السفن الإيرانية

الخميس، 10 يونيو 2021 08:00 ص
تقرير: البيت الأبيض يحث فنزويلا وكوبا على طرد السفن الإيرانية البيت الابيض
(أ ش أ)

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 ذكرت صحيفة "بوليتيكو الأمريكية" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحث فنزويلا على طرد سفينتين تابعتين للبحرية الإيرانية يعتقد أنهما متجهتان نحو البلاد.

قالت مصادر للصحيفة الأمريكية، إن البيت الأبيض يضغط على حكومة فنزويلا لعدم السماح للسفن الإيرانية - التي يُعتقد أنها تحمل أسلحة، بالرسو - ويجري التواصل مع الدول المجاورة لفنزويلا لضمان عدم رسو السفن.

وكانت الصحيفة ذكرت - لأول مرة في مايو الماضي - أن الولايات المتحدة تراقب السفن الإيرانية، على الرغم من أن وجهتها النهائية لم تكن مؤكدة في ذلك الوقت، وبحسب التقارير تم توجيه نصيحة للمسئولين داخل نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم السماح للسفن بالرسو، وتشير بوليتيكو إلى أن نقل الأسلحة من سفينة إيرانية إلى فنزويلا سيكون عملاً استفزازيًا للغاية يتعارض بشكل مباشر مع تحذيرات الولايات المتحدة.

وتخضع كل من فنزويلا وإيران حاليًا لعقوبات شديدة من الولايات المتحدة، وطورت الدولتان علاقات وثيقة على مر السنين، حيث يعملان معًا على شحنات الوقود وإنشاء المصانع.

وقد يتسبب وجود السفن الإيرانية في نصف الكرة الغربي المحادثات النووية الإيرانية الجارية في فيينا للخطر، والتي تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر من خلال الحلفاء.

وتشير بوليتيكو إلى أن الحكومة الفنزويلية تستخدم الوضع كوسيلة ضغط لتخفيف بعض العقوبات الأمريكية ضدها. ومع ذلك، أفادت التقارير أن المسؤولين الأمريكيين أوضحوا أن السماح للسفن بالرسو سيقلل من احتمالات تخفيف العقوبات.

 

 

 

 


إيران

كوبا

البيت الأبيض

عقوبات

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