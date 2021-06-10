الملكة رانيا توجه رسالة للملك عبد الله فى عيد زواجهما: "دائما الأحب على قلبى"

كتبت مريم بدر الدين

وجهت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، رسالة لزوجها ملك الأردن بمناسبة عيد زواجهما الثامن والعشرين، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"دائما الأحب على قلبي.. عيد زواج سعيد سيدنا"، والتي لاقت تفاعل كبير فور نشرها، حيث وجه العديد من متابعي حسابها لها رسائل وتمنيات بعيد زواج سعيد.



الملكة رانيا

الجدير بالذكر أن الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني تزوجا في 10 يونيو من العام 1993 في قصر زهران ولديهما أربعة أبناء الأمير الحسين والأمير إيمان والأمير سلمى والأمير هاشم.



الملك عبد الله والملكة رانيا يوم زفافهما

كانت الملكة رانيا العبدالله، حرصت على مشاركة متابعيها مؤخرا بصورة من احتفالها مع الملك بذكري استقلال مملكة الأردن الخامس والسبعين، حيث نشرت صورة تجمعها مع عاهل الأردن عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام من الاحتفالات.

وكتبت الملكة رانيا على الصورة التي نشرتها "مع جلالة الملك خلال احتفال بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الخامس والسبعين والذي أقيم بالأمس في قصر رغدان العامر".

ويشار إلى أن الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى، تتمتع بشعبية كبيرة ليس فقط، في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكنه في كافة أنحاء الوطن العربى، حيث تتميز برقيها وشياكتها في التعامل، وهو ما يظهر فيما تنشره من صور وفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.