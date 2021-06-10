السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة 33 لفافة هيروين لترويجها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل لحيازته علبة سجائر بداخلها 33 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح، بالسجن المشدد 3 سنوات، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وعلاء سمير،وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد وإسلام مججوب.

تعود أحداث القضية رقم 2538 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق، عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء قيام قوة أمنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من قيام " ياسر ال ال " 48 عاما بشركة أسانسيرات مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، وبحوزته علبة سجائر بداخلها 33 لفافة ورقية صغيرة من مخدر الهيروين، وتبين أنه مطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا.

عقب تقنين الإجراءات تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وإحالته من قبل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.