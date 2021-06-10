اليوم السابع
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الخميس، 10 يونيو 2021 02:28 م
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أسعار النفط تسجل 71.85 دولار لبرنت.. و69.59 للخام الأمريكى

الخميس، 10 يونيو 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 71.85 دولار لبرنت.. و69.59 للخام الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 71.85 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.59 دولار للبرميل. 
 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط شهدت تراجعا اليوم، حيث أشارت البيانات إلي زيادة المخزون الاستراتيجي للوقود بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
 
وكانت أسعار النفط الخام سجلت مكاسب أسبوعية هي الثانية علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3.3%، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 5% والتي تعد الأكبر منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

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