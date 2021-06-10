أسعار النفط تسجل 71.85 دولار لبرنت.. و69.59 للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 71.85 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.59 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط شهدت تراجعا اليوم، حيث أشارت البيانات إلي زيادة المخزون الاستراتيجي للوقود بالولايات المتحدة الأمريكية.