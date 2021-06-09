أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت يسجل 72.54 دولار

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 72.54 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي70.36دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط اليوم شهدت ارتفاعا، حيث واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب فوق 72 دولار للبرميل والتي جاء مدعوما بفضل مؤشرات على طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وكانت أسعار النفط الخام سجلت مكاسب أسبوعية هي الثانية علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3.3%، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 5% والتي تعد الأكبر منذ منتصف شهر أبريل الماضي.