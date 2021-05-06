متطوعون ينتشرون بمدن شمال سيناء للتوعية بمخاطر كورونا.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدن شمال سيناء، اطلاق مجموعة من المتطوعين حملات توعية وتثقيف صحى بأماكن التجمعات والأسواق لنشر الوعى بين المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا .

وأعلنت مديرية صحة شمال سيناء، عن انطلاق الحملات التوعوية بأسواق العريش وأماكن التجمعات على مستوى المحافظة ، وذلك فى إطار حرص مديرية الصحة على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية ، بما يساهم فى خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام فى تصريح صحفى ، أن الفرق تقوم بالمرور على الأسواق العامة ودور العبادة، ، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات ، تباعا ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد ، فى ظل الزيادة الملحوظة فى عدد الإصابات أهمها إرتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول ، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية ، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملى للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

وتابع مدير عام التثقيف ، أن الفرق تقوم بحث المواطنين على اتباع الأساليب الصحية للوقاية من الإصابة بأى أمراض معدية، وكذلك تعريفهم بالخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة والسكان .

وأشار فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة ، أن فرق التثقيف بدأت اليوم أولى جولات التوعوية بسوق البلدية بمدينة العريش ، تزامنا مع قيام فرق التثقيف ببئر العبد والشيخ زويد ، وأضاف أن التوعية تشمل أيضًا تعريف المواطنين بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص للحصول على اللقاح، كما يقوم الفريق بالمرور على مراكز لقاحات فيروس كورونا لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على تلقى الجرعتين (الأولى والثانية) للقاح ، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.



انطلاق الحملات



توعية المواطنين



حملات التوعية بأسواق شمال سيناء



حملات التوعية