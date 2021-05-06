قدرة على إنتاج 900 مليون قدم مكعب غاز.. كل ماتريد معرفته عن حقل ريفين

كتبت – مروة الغول

بعد تشغيل حقل ريفين بالمرحلة الثالثة من مشروع تنمية غرب دلتا النيل على ساحل البحر المتوسط نهاية أبريل 2021 فيما يلى أهم المعلومات المتعلقة به والتى كانت كالتالى..

1- يبلغ إنتاج ريفين حالياً حوالى 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

2- يشمل المشروع البالغ تكلفته حوالى 9 مليار دولار خمسة حقول للغاز تابعة لمنطقتى امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحرالمتوسط.

3- تنفيذ المشروع خلال ثلاثة مراحل.

4- يأتى إنتاج ريفين بعد بدء حقلى جيزة/ فيوم بالإنتاج فى عام 2019 وكذلك حقلى تورس/ ليبرا اللذان بدأ انتاجهما فى عام 2017.

5- يتم ضخ الغاز من خلال التسهيلات البرية المنشأة حديثاً لحقل ريفين ثم إلى الشبكة القومية للغاز

6- يمتلك حقل ريفين القدرة على إنتاج حوالى 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بالإضافة إلى حوالى 30 ألف برميل متكثفات يومياً عندما يصل إنتاج الغاز من الحقل إلى ذروته.