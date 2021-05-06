قدرة على إنتاج 900 مليون قدم مكعب غاز.. كل ماتريد معرفته عن حقل ريفين

بعد تشغيل حقل ريفين بالمرحلة الثالثة من مشروع تنمية غرب دلتا النيل على ساحل البحر المتوسط نهاية أبريل 2021 فيما يلى أهم المعلومات المتعلقة به والتى كانت كالتالى..
1- يبلغ إنتاج ريفين حالياً حوالى 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
2- يشمل المشروع البالغ تكلفته حوالى 9 مليار دولار خمسة حقول للغاز تابعة لمنطقتى امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحرالمتوسط.
3- تنفيذ المشروع خلال ثلاثة مراحل.
4- يأتى إنتاج ريفين بعد بدء حقلى جيزة/ فيوم بالإنتاج فى عام 2019 وكذلك حقلى تورس/ ليبرا اللذان بدأ انتاجهما فى عام 2017.
5- يتم ضخ الغاز من خلال التسهيلات البرية المنشأة حديثاً لحقل ريفين ثم إلى الشبكة القومية للغاز.
6- يمتلك حقل ريفين القدرة على إنتاج حوالى 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بالإضافة إلى حوالى 30 ألف برميل متكثفات يومياً عندما يصل إنتاج الغاز من الحقل إلى ذروته.
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