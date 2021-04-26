كتبت -مروة الغول

أعلنت بي بي اليوم عن تشغيل حقل ريفين بالمرحلة الثالثة من مشروع تنمية غرب دلتا النيل على ساحل البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية.

ويشمل المشروع البالغ تكلفته حوالى 9 مليار دولار خمسة حقول للغاز تابعة لمنطقتي امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحرالمتوسط، وقامت بي بي بالتعاون مع شركائها ووزارة البترول بتنفيذ المشروع خلال ثلاثة مراحل.

ويأتى إنتاج ريفين بعد بدء حقلي جيزة/ فيوم بالإنتاج في عام 2019 وكذلك حقلي تورس/ ليبرا اللذان بدأ انتاجهما في عام 2017، ويتم ضخ الغاز من خلال التسهيلات البرية المنشأة حديثاً لحقل ريفين ثم إلى الشبكة القومية للغاز.

ويبلغ إنتاج ريفين حالياً حوالي 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، يمتلك حقل ريفين القدرة على إنتاج حوالي 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بالإضافة إلي حوالي 30 ألف برميل متكثفات يومياً عندما يصل إنتاج الغاز من الحقل إلى ذروته.

وصرح برنارد لونى، الرئيس التنفيذى لشركة بي بي، بأن "استكمال هذا المشروع متعدد المراحل واستثمار مليارات الدولارات في زخم التحديات الراهنة شهادة على متانة علاقة بي بي بوزارة البترول المصرية وشركائنا وكذلك التزامنا طويل الأمد تجاه مصر في إطار إسهام مشروع غرب دلتا النيل بشكل كبير في دعم الطلب المحلى المتزايد على الطاقة من خلال توفير إمدادات غاز مرنة ومنافسة من حيث التكلفة."، كما أكد لونى على الدور الكبير الذي يقوم به الوزير المهندس/ طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لدعم هذه المشروعات الضخمة".

وعقب الرئيس الإقليمي لشمال إفريقيا ببي بي كريم علاء قائلا: "إن إستكمال المشروع ونجاحنا في بدء الإنتاج من ريفين بأمان لم يكن ممكنا بدون الإلتزام والتعاون الكامل لجميع فرق العمل للتغلب على التحديات التي واجهت المشروع فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة، نحن نعمل مع وزارة البترول وشركائنا للنظر فى امكانية استخدام الأصول القائمة لتنمية الفرص الإستكشافية القريبة."

وتضمن المشروع خمسة وعشرون بئراَ يتم إنتاج الغاز منها إلى التسهيلات البرية من خلال ثلاث مرافق بحرية بالمياه العميقة، يبلغ إجمالي طاقة إنتاج تسهيلات البرية حوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، بما في ذلك التسهيلات البرية لريفين، ويضخ كامل الإنتاج في الشبكة القومية للغاز.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال مراحل المشروع المختلفة، ساهمت بي بي مع شركائها في تمويل العديد من مشروعات التنمية المستدامة لتطويرالخدمات الرئيسية فى المجتمعات المحلية المحيطة بالمشروع، كما حرصت على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وكذلك أتاحت الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المشروع وتمتلك بي بي 82.75% من حصة المقاول بينما تمتلك ونترشال ديا الحصة الباقية البالغة 17.25%.