سقوط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحشيش قبل ترويجها فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم المؤثم، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.