سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن من 13800 – 14000 جنيه للمستهلك

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 4-5-2021 وفقا للأسعار الصادرة عن المصانع المصرية.

وقال مصطفى رضوان موراد مواد بناء إن حركة المبيعات بالسوق تشهد استقرارا، وهذا أمر طبيعي خلال شهر رمضان الكريم حيث يتراوح سعر حديد التسليح بين 13500 – 13650 جنيها للطن في المصنع، بالنسبة لسعر المستهلك فيتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن .

وأضاف رضوان في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح 700-800 جنيها للطن، ويترواح سعر طن الاسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل يتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات توقعت مضاعفة صادرات القطاع للسوق الليبى خلال الفترة المقبلة، مع انطلاق مشروعات الإعمار ودخول شركات مصرية في السوق الليبى للمساهمة فى هذا الملف، وفق تصريحات الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء.