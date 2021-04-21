اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم الأربعاء.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:45 ص
سعر الحديد اليوم الأربعاء.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه الحديد
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت بجميع أصنافها وجميع أنواع مواد البناء بالسوق المصرى استقرارا بحسب الأسعار المعلنة من المصانع والشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء 21 - 4-2021.
 
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء يشهد استقرارا لجميع الخامات منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث ينخفض الإقبال على البناء خلال الشهر الكريم، موضحا أن أسعار حديد التسليح الطن يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها، والسعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن . 
 
وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأسمنت يتراوح بين 700-800 جنيه للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها.
 
وسجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وأما الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

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