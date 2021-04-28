كيف تؤثر عودة رخص البناء على الصناعات المرتبطة.. اتحاد الصناعات يجيب

كتب إسلام سعيد

طالب الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، بضرورة عودة منح رخص البناء في أسرع وقت لأن ذلك سينعكس مباشرة على قطاع مواد البناء، ويزيد من الإنتاجية، والمبيعات تعود لطبيعتها مرة أخرى.

وأكد الدسوقي لـ"اليوم السابع" أن عودة الرخص مع الضوابط الجديدة يساهم في إحياء قطاعات صناعة البناء منها السيراميك والحديد والأسمنت وغيرها، لافتا إلى أن الصناعة في حاجة أيضا إلى إعادة وضع المبيعات لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض منذ بداية جائحة كورونا.

وأشار إلى تراجع كبير في نسب المبيعات بسبب أزمة التراخيص، ولا بد من عودة الرخص في أسرع وقت لأن هذا أصبح ضرورة ملحة، لأن القطاعات المرتبطة بملف البناء ليست الصناعة فقط، لكن هناك آلاف من فرص العمل يتم توفيرها عبر هذا القطاع الاستثمارى المهم للدولة ككل، ومع إعلان الضوابط يجب الإسراع في إعادة الرخص في عواصم المحافظات.

واختتم أن هناك فائضا ملحوظا فى الطاقة الإنتاجية للأسمنت وغيرها من مواد البناء فى مصر، لذلك لا بد من فتح باب التراخيص بأسرع وقت، خاصة بعد تضرر التصدير.