أسعار الخضروات اليوم.. وكيلو الطماطم من 2-4 جنيهات

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 4-5-2021 استقرارا ب سوق الجملة بـ6 أكتوبر، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار البطاطس بين 2-3 جنيهات للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت بين 15-25 جنيها للكيلو، وسجل البصل 2-4.5 جنيها للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو.

بينما جاءت أسعار الباذنجان بين 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات.