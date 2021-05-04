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أسعار الخضروات اليوم.. وكيلو الطماطم من 2-4 جنيهات

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:00 ص
أسعار الخضروات اليوم.. وكيلو الطماطم من 2-4 جنيهات سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 4-5-2021 استقرارا بسوق الجملة بـ6 أكتوبر، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.
 
وتراوحت أسعار البطاطس بين 2-3 جنيهات للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت بين 15-25 جنيها للكيلو، وسجل البصل 2-4.5 جنيها للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو.
 
بينما جاءت أسعار الباذنجان بين  3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات. 
 
 
 

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

سوق العبور اليوم

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