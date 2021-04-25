اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم بسوق أكتوبر.. الملوخية تتراوح بين 5-11جنيها للكيلو

الأحد، 25 أبريل 2021 10:49 ص
أسعار الخضروات اليوم بسوق أكتوبر.. الملوخية تتراوح بين 5-11جنيها للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

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يرصد اليوم السابع أسعار الخضروات الجملة من سوق الجملة بـ6 أكتوبر وذلك مع اقتراب منتصف شهر رمضان المبارك اليوم الأحد 25-4-2021. 
 
وقال سيد حسين- تاجر بالسوق- إن أسعار الخضروات مستقرة مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو. 
 
وأضاف حسين في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الملوخية تتراوح بين 5-11 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو وتراوحت واستقرت أسعار البصل 2-4.5 جنيها للكيلو وأسعار يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار البامية تتراوح  35-40 جنيها للكيلو. 
 
 

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