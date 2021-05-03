اليوم السابع
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أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيها

الإثنين، 03 مايو 2021 11:33 ص
أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيها سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الأثنين  3-5-2021  بسوق العبور للجملة مع اقتراب الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وفقا لما اعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وقال ناصر الصعيدي تاجر خضروات بالسوق إن أسعار البطاطس بين 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها، و يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت بين 15-25 جنيها للكيلو ، وسجل البصل 2-4.5 جنيها للكيلو. 
 
وأضاف الصعيدي أن الطماطم تتراوح  بين 2-4 جنيها للكيلو،و البسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، واسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو،  واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.
 
وأشار الصعيدي إلى أن  أسعار الباذنجان تتراوح  بين  3-5 جنيهات للكيلو ، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها، واستقر  سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيها.

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