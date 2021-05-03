الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "فضل ليلة القدر.. وصدقة الفطر"

كتب ـ على عبد الرحمن

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان "فضل ليلة القدر .. وصدقة الفطر"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ونشرت الوزارة عبر الصفحة الرسمية للوزير الدكتور محمد مختار جمعة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نص الخطبة كاسترشاد للأئمة للالتزام بها نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

وجددت وزارة الأوقاف التأكيد على بقية ضوابط الصلاة بالمساجد وهى: "ارتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، استمرار عدم فتح الأضرحة، استمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة، عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها".

وفيما يتعلق بمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية ، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق ، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر، أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.