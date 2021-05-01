الإفتاء توضح الليالى الوترية فى العشر الأواخر من رمضان..تحروا فيها ليلة القدر

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الليالى الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، قائلة :" الليالي الوترية في رمضان.. تحروا فيها ليلة القدر".

وبحسب دار الإفتاء فإن الليالى الوترية هي:

- ليلة 21 تبدأ من مغرب الأحد 2-5-2021 حتى فجر الإثنين 3-5-2021

- ليلة 23 تبدأ من مغرب الثلاثاء 4-5-2021 حتى فجر الأربعاء 5-5-2021

- ليلة 25 تبدأ من مغرب الخميس 6-5-2021 حتى فجر الجمعة 7-5-2021

- ليلة 27 تبدأ من مغرب السبت 8-5-2021 حتى فجر الأحد 9-5-2021

- ليلة 29 تبدأ من مغرب الإثنين 10-5-2021 حتى فجر الثلاثاء 11-5-2021

وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عدد من الوصايا لإحياء ليلة القدر كما يلى: