بدء العمل بمشروع صكوك الأضاحى بقيمة 2000 جنيه للصك فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ حسن الأمير مدير إدارة أوقاف إسنا، أنه تم بدء تلقى التبرعات لمشروع صكوك الأضاحى لهذا العام بمقر إدارة أوقاف إسنا، وذلك من أجل إكمال مسيرة العطاء حتى يصل الدعم لمن يستحق، موضحاً أن الواقع خير دليل وشاهد على الجهد المبذول من وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين للدعم.

وأضاف مدير إدارة أوقاف إسنا، فى بيان صحفى، أنه تبلغ قيمة الصك لهذا العام 2000 جنيه وتقبل التبرعات بمقر الإدارة بالمسجد العتيق بندر إسنا، كما يوجد أيضاً لديهم خدمة توصيل الصكوك لمنازل المتبرعين.

وفى نفس السياق، أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، أنه تقرر تخصيص 13 منفذاً لبيع صكوك الأضاحى، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، أنه يسر مديرية الأوقاف أن تعلن عن توافر خدمة بيع صكوك الأضاحي لهذا العام 1442 هجرية و2021 ميلادية، وأن المديرية ليسعدها الإعلان عن أماكن بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، وعددها 13 منفذا، مع ملاحظة أن سعر بيع الصك للجمهور هو 2000 جنيه.

وتشمل أماكن المنافذ التى حددتها أوقاف الأقصر، ما يلي:- "مقر إدارة أوقاف الزينية – إدارة أوقاف البياضية - إدارة أوقاف أصفون - إدارة أوقاف إسنا - إدارة أوقاف الطود - إدارة أوقاف حاجر كومير - إدارة أوقاف النمسا - إدارة أوقاف القرنة - إدارة أوقاف أرمنت – ديوان عام المديرية – مسجد فاطمة الزهراء – مسجد أبو الحجاج الأقصري – مسجد الإيمان".