لمتابعى الظواهر الفلكية.. تعرف على موعد أول كسوف للشمس فى 2021

كتب محمود راغب

يكون هواة ومتابعو الفلك والظواهر الفلكية، خاصة الكسوف الشمسى، على موعد خلال الشهر المقبل مع أول كسوف شمسى فى 2021 وسيكون "کسوف حلقي للشمس". وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل أول كسوف للشمس خلال 2021 كما يلى:

- تشهد الكرة الأرضية الخميس الموافق 10 يونيو أول كسوف شمسى فى 2021.

- يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442، ولا يمكن رؤيته فى مصر.

- يمكن رؤية هذا الكسوف في جميع مراحله فى (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا - جرين لاند).

- هذا الكسوف يری ککسوف جزئي في (معظم أمريكا الشمالية - معظم قارة أوروبا)

- يرى ككسوف كلى أيضا فى معظم قارة آسيا - المحيط الأطلنطي القارة القطبية الشمالية - شمال وغرب قارة أفريقيا.

- سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريبا.

عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالى 94% من كامل قرص الشمس.

- يغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527.1 كم.

- سوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية.

- تتكرر ظاهرة الكسوف الحلقى في 14 أكتوبر 2023 م.

- الكسوف الشمسى يحدث فى وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد.

- ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.