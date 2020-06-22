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فيديو.. القومى للبحوث الفلكية يوثق كسوف الشمس الجزئى بمصر من مرصد حلوان

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:41 ص
فيديو.. القومى للبحوث الفلكية يوثق كسوف الشمس الجزئى بمصر من مرصد حلوان كسوف الشمس
كتب محمود راغب

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أعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، فيديو خاص برصد كسوف الشمس الجزئى بمصر، والذى قام المعهد برصده من مرصد حلوان على مدار ساعتين بالتليسكوب الشمسى.

ويوثق الفيديو مراحل الكسوف الجزئى بمصر من البداية للنهاية، من خلال رصده بالتليسكوب الشمسى من مرصد حلوان، حيث قام فريق بحثي من المعهد برصد الظاهرة وتسجيلها باستخدام التليسكوب الشمسي بمقر المعهد بحلوان وعرضها للجمهور، كما تم توفير عدد من النظارات الخاصة للهواة لاستخدامها في متابعة الكسوف في مقر المعهد بحلوان، وتم نقل الحدث على الهواء مباشرة من خلال صفحه المعهد علي الشبكة العنكبوتية.

ورصد الكسوف فريق علمى من المعهد برئاسة الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، والدكتور محمد غريب أستاذ ابحاث الشمس بمعهد الفلك، والدكتور أسامة رحومة، والدكتور محمد صميده، والدكتورة ماجدة محب، والدكتور أحمد أبو الوفاء، أساتذة المعهد القومى للبحوث الفلكية.

وشوهد الكسوف ككسوف جزئي في (جنوب شرق أوربا – قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا – شمال أستراليا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبى والغربى منها – إندونيسيا – ميكرونيزيا – المحيط الباسفيكي – المحيط الهندي)، وشوهد حلقياً في مناطق مختلفة في كلٍ من (الكونغو– جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان– الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عُمان)، وعند ذروة الكسوف الحلقي غطى قرص القمر حوالي 99 % من كامل قرص الشمس، واستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وثمان وأربعين دقيقة تقريباً.

 وبدأت مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة أمس الأحد في تمام 6:25 صباحا وذروته في 7:20 ونهايتة في 8:20 صباحا تقريبا، علما بأن الأيام الأولى لمولد القمر تُعتبر أفضل الأوقات في الشهر لمراقبة ورصد الأجرام السماوية الخافتة، مثل المجرات والحشود النجمية لغياب القمر ليلا.


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