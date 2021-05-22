قافلة طبية مجانية بقرية عزبة البوصة فى قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

نفذت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، أعمال قافلتها الطبية المجانية متعددة التخصصات والتى تم تنفيذها بقرية البوصة التابعة لمركز نجع حمادى يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين فى إطار مبادرة "حياة كريمة" للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 838 مواطنا في 6 تخصصات طبية بواقع " 828 أمراض باطنة ، 196 طب أطفال ، 139 جراحة عامة، 123 أمراض جلدية وتناسلية ، 68 أمراض النساء والتوليد ، 30 تنظيم الأسرة "فضلا عن إجراء فحوصات معملية 119حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

وقال الدكتور راجي تاوضروس"، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 134 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.