فوائد الشوفان على وجبة الإفطار.. يساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن

كتبت مروة هريدى

واحدة من أكثر وجبات الإفطار مثالية طوال اليوم هي وعاء مغذي من الشوفان أو دقيق الشوفان، حيث إن الشوفان مغذي ويمنحك شعورا بالشبع والامتلاء لفترات طويلة، لأنه يندرج تحت فئة الكربوهيدرات النظيفة، حيث يوفر الشوفان الألياف والفيتامينات اللازمة للحفاظ على الطاقة حتى أثناء رحلة فقدان الوزن، لأنه من الحبوب الكاملة خالية من الجلوتين ومصدر غني بالمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الهامة، كما أن الشوفان منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى مستويات متوازنة ومستدامة من الجلوكوز في الدم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 4 فوائد لتناول الشوفان على وجبة الإفطار:

1. الشوفان مغذي بشكل لا يصدق ويوفر الفيتامينات والمعادن الهامة

الشوفان من بين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية من معادن وفيتامينات، حيث يحتوى على كميات عالية من المنجنيز والمغنيسيوم والنحاس والحديد و الزنك وحمض الفوليك بجانب فيتامين B1 وB5 وB6 وB3 وكميات عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم.

2- مصدر البروتين والكربوهيدرات النظيفة

يوفر كوب من دقيق الشوفان المطبوخ 28 جرامًا من الكربوهيدرات، الشوفان عبارة عن كربوهيدرات صحية بطيئة الاحتراق، مما يشير إلى أنه يوفر طاقة طويلة الأمد ويساعد في إنقاص الوزن، مما يجعله وجبة رائعة قبل أو بعد التمرين، ويوصى خبراء التغذية بتناول الشوفان العادي بدلاً من الشوفان الفوري، لأن الأخير يحتوي على الكثير من السكر والمواد الحافظة المضافة مما يفسد فوائده الصحية.

3- يساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان التى تساعد على إبطاء عملية الهضم ما يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول ومن ثم تقليل الشهية على مدار ساعات عديدة، وبالتالي فإن الشوفان أفضل بكثير من الحبوب الباردة التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية مما يساعد على التحكم في الوزن.

4. الشوفان الكامل غني بمضادات الأكسدة والألياف

توجد مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم أفينانثراميد في الشوفان، والتى لها خصائص مضادة للالتهابات وللحكة وتوفر حماية إضافية ضد أمراض القلب التاجية وسرطان القولون وتهيج الجلد، يساعد الشوفان أيضًا في التحكم في ضغط الدم، كما يحتوي الشوفان على نسبة عالية من ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان التى لها فوائد عديدة، كما يساعد الشوفان في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم إلى جانب تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية.