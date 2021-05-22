صوت أمريكا: الجهود المصرية مستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار فى غزة

كتبت رباب فتحى

ألقى موقع "فويس أوف أمريكا" الأمريكية الضوء على الجهود المصرية المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقالت إن الوسطاء المصريين يجرون محدثات مع الجانبين لتعزيز الهدنة التى تم التوصل إليها بعد 11 يوما من القتال وسقوط عشرات الضحايا.

وقال الموقع إن وفد مصري يجري رحلات مكوكية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بحسب ما أفاد دبلوماسي مصري ومسئولون فلسطينيون السبت.

وقال التقرير إن المحادثات لتأمين إنهاء طويل الأمد للعنف تشمل سبل منع الأعمال التي أشعلت فتيل العنف.

وفي سياق منفصل، قالت الحكومة المصرية، إنها أرسلت قافلة مؤلفة من 130 شاحنة من الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية الأخرى التى يحتاجها الفلسطينيون فى قطاع غزة

واعتبر الموقع أن اليوم السبت هو أول يوم كامل لوقف إطلاق النار الذي أنهى الاشتباك الكبير الرابع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال ما يزيد قليلاً عن عقد.

أعلنت كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية النصر يوم الجمعة، ونزل آلاف السكان إلى شوارع غزة عندما بدأ سريان وقف إطلاق النار الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي. ورفع الشباب الأعلام الفلسطينية ووزعوا الحلوى وأطلقوا الأبواق والألعاب النارية. كما كانت هناك احتفالات عفوية في القدس الشرقية وفي أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ورحب قادة من جميع أنحاء العالم بوقف إطلاق النار بوساطة مصرية. وتحدث الرئيس الأمريكى، جو بايدن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ليعرب عن امتنانه للجهود المصرية فى التهدئة، بينما أعلن وزير الخارجية الأمريكى، انتونى بلينكين زيارته للمنطقة خلال أيام لمتابعة الموقف، وقالت وكالة الأنباء "رويترز" أن الزيارة ستشمل إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر ، "يجب على جميع الأطراف العمل لجعل وقف إطلاق النار دائمًا وإنهاء دورة العنف غير المقبولة وفقدان أرواح المدنيين".

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن العمل نحو "حل الدولتين" هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه بينما تشعر موسكو بالرضا عن الهدنة ، هناك المزيد مما يتعين القيام به. وقالت "هذه خطوة مهمة لكنها لا تزال غير كافية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الصين ستقدم مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين ، إلى جانب 200 ألف جرعة من لقاح كورونا.

وشكر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مواطنيه على تنظيم مسيرات على مستوى البلاد للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين وقال إنه يأمل أن يكون لهم بلدهم في يوم من الأيام.