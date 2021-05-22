اليوم السابع
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السبت، 22 مايو 2021 05:28 م
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حصاد الوزارات.. "الصحة" تنفى ظهور سلالة الفطر الأسود لكورونا فى مصر

السبت، 22 مايو 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. "الصحة" تنفى ظهور سلالة الفطر الأسود لكورونا فى مصر وزارة الصحة والسكان
إعداد وليد عبد السلام

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شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

وزيرة الصحة: الدولة دعمت تطوير "فاكسيرا" بـ750 مليون جنيه لمواكبة تصنيع اللقاحات

التعليم تحدد 6 سنوات سن القبول بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية

وزير الزراعة: لدينا أكثر من 9 ملايين فدان أراض قديمة وجديدة

الصحة تنفى ظهور سلالة الفطر الأسود لكورونا فى مصر

القوى العاملة تحرر 40 محضرا و20 مذكرة غلق إدارى لمنشآت مخالفة بدمياط

التعليم لطلاب ثانوي عام: استلام كلمات مرور الامتحان التجريبى عبر تطبيق تنويهات

 


وزارة الصحة

حصاد الوزارات

التعليم العالى

التموين

الفطر الاسود

كورونا

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