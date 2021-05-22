حصاد الوزارات.. "الصحة" تنفى ظهور سلالة الفطر الأسود لكورونا فى مصر

شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزيرة الصحة: الدولة دعمت تطوير "فاكسيرا" بـ750 مليون جنيه لمواكبة تصنيع اللقاحات
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