التعليم لطلاب ثانوي عام: استلام كلمات مرور الامتحان التجريبى عبر تطبيق تنويهات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم كلمات المرور الخاصة بامتحان شهر مايو التجريبى لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب، موضحة أن الطلاب المستهدفين من الامتحان التجريبى هم المنقولين من الصف الثانى الثانوى والذين تسلموا أجهزة التابلت فى جميع المدارس عام وخاص وخدمات ما عدا طلاب الدمج، مشيرة إلى أنه تم البدء فى تسليم الطلاب كلمات المرور الخاص بالاختبارات وتوفيرها على تطبيق تنويهات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الملاحظات حول الامتحانات، قائلة: إن الامتحان التجريبى الثانى خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت فى المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة فى التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وتابعت الوزارة: يعد الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبى بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وكشفت الوزارة أنه سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة فى عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس فى الامتحان التجريبى الثالث، والذى سينعقد لطلاب التابلت فى المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل فى نفس التوقيت فى منتصف يونيو القادم.