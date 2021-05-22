اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم لطلاب ثانوي عام: استلام كلمات مرور الامتحان التجريبى عبر تطبيق تنويهات

السبت، 22 مايو 2021 10:00 ص
التعليم لطلاب ثانوي عام: استلام كلمات مرور الامتحان التجريبى عبر تطبيق تنويهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم كلمات المرور الخاصة بامتحان شهر مايو التجريبى لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب، موضحة أن الطلاب المستهدفين من الامتحان التجريبى هم المنقولين من الصف الثانى الثانوى والذين تسلموا أجهزة التابلت فى جميع المدارس عام وخاص وخدمات ما عدا طلاب الدمج، مشيرة إلى أنه تم البدء فى تسليم الطلاب كلمات المرور الخاص بالاختبارات وتوفيرها على تطبيق تنويهات.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الملاحظات حول الامتحانات، قائلة: إن الامتحان التجريبى الثانى خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت فى المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة فى التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

 

وتابعت الوزارة: يعد الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبى بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

 

وكشفت الوزارة أنه سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة فى عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس فى الامتحان التجريبى الثالث، والذى سينعقد لطلاب التابلت فى المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل فى نفس التوقيت فى منتصف يونيو القادم.


التربية والتعليم

الامتحان التجريبى

امتحان الثانوية العامة التجريبى

امتحان مايو التجريبى للثانوية العامة

اخبار مصر

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: الامتحان التجريبى للثانوية العامة لتعريف الطلاب بطبيعة الأسئلة

الخميس، 20 مايو 2021 11:59 ص

جدول الامتحان التجريبى الثانى الاسترشادى لطلاب الثانوية العامة

الخميس، 20 مايو 2021 10:00 ص

التعليم تعلن تفاصيل الامتحان التجريبى للثانوية العامة يبدأ الأحد المقبل

الخميس، 20 مايو 2021 12:45 ص

"التعليم" تعلن عقد الامتحان التجريبى الثانى للثانوية العامة 23 مايو إلكترونيا على التابلت.. وتؤكد: استرشادى وبأسئلة تشمل الوحدتين الأولى والثانية من كل مادة.. وتدعو الطلاب للمشاركة: فرصة للتدريب على الأسئلة

الأحد، 16 مايو 2021 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة